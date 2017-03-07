Канада должна быть готова к информационным атакам РФ - Фриланд
Канаде следует подготовиться к возможным попыткам Кремля вмешаться в демократический процесс в государстве. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, передает Укринформ.
"По информации американской разведки, Россия пыталась дестабилизировать политическую систему США. Канада и другие западные государства должны быть готовы к тому, что подобное будет использовано против нас", - сказала она.
В то же время Фриланд уверена в том, что демократические институты Канады достаточно сильны, чтобы противостоять этому.
"Я уверена в демократии в нашей стране и убеждена, что мы сможем выстоять перед этими попытками", - сказала глава канадского МИД.
Также Фриланд высказала сомнение в распространенности негативного отношения к своей особе в России и сообщила, что с уважением относится к русскому языку и российской культуре.
6 марта Канада продолжила деятельность военно-тренировочной миссии в Украине.
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