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Канада должна быть готова к информационным атакам РФ - Фриланд

07.03.2017 02:09
По мнению главы канадского МИД, РФ может вмешаться в демократические процессы Канады, однако уверена, что ее государство сможет этому противостоять
Канада должна быть готова к информационным атакам РФ - Фриланд
Хрыстя Фриланд (фото - ЕРА)

Канаде следует подготовиться к возможным попыткам Кремля вмешаться в демократический процесс в государстве. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, передает Укринформ.

"По информации американской разведки, Россия пыталась дестабилизировать политическую систему США. Канада и другие западные государства должны быть готовы к тому, что подобное будет использовано против нас", - сказала она.

В то же время Фриланд уверена в том, что демократические институты Канады достаточно сильны, чтобы противостоять этому.

"Я уверена в демократии в нашей стране и убеждена, что мы сможем выстоять перед этими попытками", - сказала глава канадского МИД.

Также Фриланд высказала сомнение в распространенности негативного отношения к своей особе в России и сообщила, что с уважением относится к русскому языку и российской культуре.

6 марта Канада продолжила деятельность военно-тренировочной миссии в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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