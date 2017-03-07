Эскалация конфликта: КНДР и Малайзия закрыли пассажиросообщение

Сегодня с утра Пхеньян запретил малайзийцам выезжать из КНДР, а Куала-Лумпур почти мгновенно ответил тем же в адрес граждан Северной Кореи

Сегодня, 7 марта, КНДР запретила гражданам Малайзии, которые находятся на территории Северной Кореи, покидать ее границы. Куала-Лумпур ответил симметрично, объявив о том же в адрес северокорейцев в Малайзии. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters.

Конфликт государств, который начался с убийством в аэропорту малазийской столицы единокровного брата нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама, стал еще более напряженным, отмечает источник.

"Малайзийцам в КНДР временно запрещено покидать страну, пока инцидент в Малайзии не будет в надлежащем порядке разъяснен", - заявили в МИД КНДР.

По данным малайзийской полиции, двое северокорейцев, которых правоохранители разыскивали для допроса по делу об убийстве Нама, скрылись в посольстве КНДР в Куала-Лумпуре, причем дипломаты Пхеньяна не идут на контакт.

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