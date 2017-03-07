Армия Ирака отбила у ИГ правительственный комплекс в Мосуле

Захват комплекса поможет иракским спецподразделениям штурмовать центр Мосула, а также является символическим шагом в освобождении города от ИГ

Правительственные войска Ирака взяли под контроль главное отделение центрального банка в Мосуле, а также здание, которое террористы Исламского государства использовали в качестве суда. Также был взят главный комплекс правительственных зданий в городе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских военных.

Агентство передает, что в ходе операции были ликвидированы десятки боевиков ИГ.

Захват комплекса поможет иракским спецподразделениям штурмовать центр Мосула, а также является символическим шагом в освобождении города от джихадистов.

20 февраля 2017 года сообщалось, что правительственные силы Ирака вместе с ополчением из местных племен возобновили операцию по освобождению Мосула - крупнейшего оплота боевиков террористической организации Исламское государство в Ираке. 23 февраля подразделения спецназначения Ирака завладели аэропортом Мосула и военной базой рядом с ним.

В конце января 2017 года военные сообщили об освобождении восточной части Мосула. Сейчас армия атакует западную часть города. Около восьми тысяч жителей западной части Мосула вынуждены были бежать из своих домов.

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