Правозащитники: В Сирии дети живут в токсическом стрессе

В гуманитарной организации сообщили, что в Сирии и по меньшей мере 3 млн детей в возрасте до шести лет никогда не видели ничего, кроме войны

Миллионы сирийских детей, вероятно, живут в состоянии "токсичного стресса" из-за длительного воздействия ужасов войны, сообщает гуманитарная организация Спасем детей. Об этом сообщает Би-би-си.

Как говорится в докладе под названием Невидимые раны, из-за стресса от войны у многих детей возросла заболеваемость энурезом, участились попытки самоубийства и агрессивное поведение. Если этим детям не помочь немедленно, нанесенный целому поколению вред может стать необратимым, отмечают в организации.

Выводы организации основаны на сотнях интервью, проведенных в Сирии. Это исследование является крупнейшим в области психического здоровья и благополучия детей Сирии с начала войны, говорят в организации Спасем детей.

Сотрудники организации пообщались с более 450 людьми в семи из 14 провинций, в том числе с детьми разного возраста, родителями, воспитателями, социальными работниками и сотрудниками гуманитарных организаций и учителями.

В результате опроса выяснилось, что бомбардировки и обстрелы стали главной причиной психологического стресса для детей. Две трети детей или были ранены или потеряли близкого человека, или их дом разбомбили или обстреляли.

71% опрошенных сказали, что дети все чаще страдают от частых приступов энуреза и "непроизвольных мочеиспусканий" - это симптомы токсического стресса и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

48% взрослых сказали, что видели детей, которые потеряли способность говорить или начали заикаться с начала войны.

Почти половина опрошенных сказали, что дети "регулярно или всегда чувствуют горе или разочарование".

Около 2,3 млн детей покинули Сирию и по меньшей мере три млн детей в возрасте до шести лет никогда не видели ничего, кроме войны, отметили авторы доклада.

1 марта 2017 года Независимая комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии сообщила, что в ходе битвы за Алеппо войска РФ и режима Башара Асада обстреливали жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры, совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.

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