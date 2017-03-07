В Евросоюзе опровегли возможность переговоров ЕС-Молдова-Россия
Европейский союз исключил возможность трехсторонних переговоров с участием России, Молдовы и ЕС по вопросам имплементации Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС. Об этом сообщает агенство Укринформ.
"У Европейского союза и Республики Молдова - двусторонние отношения, и мы готовы и дальше проводить переговоры именно в таком формате", - заявил глава делегации Евросоюза в Молдове Пиркка Тапиола..
Дипломат отметил при этом, что Соглашение об ассоциации не является препятствием для возобновления экономических отношений с Россией, а Евросоюз только приветствует возобновление экспортно-импортных отношений между Молдовой и РФ.
8 февраля президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Брюссель предложил европейским чиновникам провести трехсторонние переговоры с участием России. Он сказал, что Кишинев заинтересован в восстановлении стратегического партнерства с Москвой и одновременном сохранении хороших отношений с Брюсселем.
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