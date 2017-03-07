Смоленская трагедия: польские следователи намерены посетить РФ

В рамках расследования причин авиакатастрофы лайнера Ту-154М польские следователи собрались посетить РФ для инвентаризации обломков самолета

Польская прокуратура готовит запрос в Россию по вопросу поездки в Смоленск следователей из Польши, которые должны инвентаризировать обломки разбитого самолета Ту-154М. Об этом сообщает Радио Польша со ссылкой на RMF FM.

"Еще немного пройдет времени пока такая поездка станет возможной. Продолжается последнее уточнение деталей запроса о правовой помощи. Вскоре он должен будет отправлен, однако все зависит от россиян и их ответа на просьбу польских прокуроров", - говорится в сообщении.

Следователи, которые проводят расследование причин авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М, должны увидеть, в каком состоянии находятся обломки самолета, сфотографировать их, описать и обозначить отдельные его части в качестве доказательной базы.

Россия отказывается вернуть Польше обломки самолета до момента окончания расследования, которое ведет прокуратура РФ.

В апреле 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс по маршруту Варшава-Смоленск, но при посадке на аэродром Смоленск-Северный лайнер потерпел крушение. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них - экс-президент Польши Лех Качинський и его жена Мария.

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