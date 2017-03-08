В Конгрессе назначили дату слушаний по вмешательству РФ в выборы

В конце марта в Конгрессе будут свидетельствовать нынешние и бывшие главы разведывательных ведомств относительно вероятного вмешательства РФ в выборы

Первое слушание о вмешательстве России в выборы президента в США состоится в Конгрессе 20 марта. Об этом сообщили в комитете по разведке, передает CNN.



Приглашен директор ФБР Джеймс Конвей и директор Агентства по национальной безопасности Майк Роджерс.

Также на слушаниях ожидают экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, экс-директора Национальной разведки Джеймса Клаппера и бывшего генпрокурора Салли Йейтс.



6 января Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности США опубликовали совместный доклад, согласно которому президент РФ Владимир Путин пытался помочь избранному президенту США Дональду Трампу победить на президентских выборах.



Сначала Трамп отказался сообщить свое мнение по этом поводу, однако позже заявил, что согласен с тем, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента, однако отметил, что "Путину надо дать шанс".

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