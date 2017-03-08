Совбез о запуске КНДР ракет: ООН может прибегнуть к мерам

В Совбезе отметили, что Северная Корея уже который раз нарушает резолюцию ООН, поэтому организация может прибегнуть к дальнейшим мерам

Совет безопасности ООН осудил запуск Северной Кореей баллистических ракет. Об этом сообщает AFP.

В Совбезе выразили обеспокоенность "дестабилизирующими действиями" КНДР.



Заявление на рассмотрение подготовили Соединенные Штаты. Его поддержали единогласно.



Испытания КНДР Совбез назвал нарушением резолюции ООН из-за чего организация может прибегнуть к "дальнейшим значительным мерам".

6 марта Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря, три из них упали в море.

США развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на запуски баллистических ракет КНДР.

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