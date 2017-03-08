Совбез о запуске КНДР ракет: ООН может прибегнуть к мерам
Совет безопасности ООН осудил запуск Северной Кореей баллистических ракет. Об этом сообщает AFP.
В Совбезе выразили обеспокоенность "дестабилизирующими действиями" КНДР.
Заявление на рассмотрение подготовили Соединенные Штаты. Его поддержали единогласно.
Испытания КНДР Совбез назвал нарушением резолюции ООН из-за чего организация может прибегнуть к "дальнейшим значительным мерам".
6 марта Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря, три из них упали в море.
США развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на запуски баллистических ракет КНДР.
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