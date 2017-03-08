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ВОЗ назвала мировые столицы с самым чистым воздухом

08.03.2017 05:50
Возглавила рейтинг столица Швеции - Стокгольм, а на первом месте как столица с самым грязным воздухом - Эр-Рияд
ВОЗ назвала мировые столицы с самым чистым воздухом
Фото: mirror.co.uk

Всемирная организация здравоохранения назвала столицы с самым чистым воздухом, передает The Telegraph.

В первую десятку вошли Мадрид, Монако, Хельсинки, Таллин, Монтевидео, Эдинбург и Оттава.

На третьем месте Канберра (Австралия), на втором - Веллингтон (Новая Зеландия) и самый чистый воздух в Стокгольме (Швеция).

ВОЗ также назвала Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, наиболее загрязненной среди мировых столиц. В первую тройку антирейтинга попали Дели (Индия) и Доха (Катар).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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