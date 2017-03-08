ВОЗ назвала мировые столицы с самым чистым воздухом
08.03.2017 05:50
Возглавила рейтинг столица Швеции - Стокгольм, а на первом месте как столица с самым грязным воздухом - Эр-Рияд
Фото: mirror.co.uk
Всемирная организация здравоохранения назвала столицы с самым чистым воздухом, передает The Telegraph.
В первую десятку вошли Мадрид, Монако, Хельсинки, Таллин, Монтевидео, Эдинбург и Оттава.
На третьем месте Канберра (Австралия), на втором - Веллингтон (Новая Зеландия) и самый чистый воздух в Стокгольме (Швеция).
ВОЗ также назвала Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, наиболее загрязненной среди мировых столиц. В первую тройку антирейтинга попали Дели (Индия) и Доха (Катар).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:31
-
вчера
17:36
-
вчера
17:09
-
вчера
17:00
-
вчера
16:26
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 39923
- 33161
- 12788
- 12522
- 11375
Спецпроекты
Новости партнеров