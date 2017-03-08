ВОЗ назвала мировые столицы с самым чистым воздухом

Возглавила рейтинг столица Швеции - Стокгольм, а на первом месте как столица с самым грязным воздухом - Эр-Рияд

Всемирная организация здравоохранения назвала столицы с самым чистым воздухом, передает The Telegraph.

В первую десятку вошли Мадрид, Монако, Хельсинки, Таллин, Монтевидео, Эдинбург и Оттава.



На третьем месте Канберра (Австралия), на втором - Веллингтон (Новая Зеландия) и самый чистый воздух в Стокгольме (Швеция).



ВОЗ также назвала Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, наиболее загрязненной среди мировых столиц. В первую тройку антирейтинга попали Дели (Индия) и Доха (Катар).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.