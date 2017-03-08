Во Франции в зоопарке убили белого носорога и отпилили рог
08.03.2017 06:47
В четырехлетнего носорога выстрелили три раза и отпилили рог бензопилой
Фото: www.thoiry.net
В зоопарке во Франции браконьеры убили носорога. Об этом сообщает BBC.
Обнаружили четырехлетнего белого носорога Винса сотрудники зоопарка. В него выстрелили трижды. Рог отпилили бензопилой.
Рог африканского носорога на черном рынке стоит около $60 тысяч за килограмм.
Это первый случай, когда животное убили в зоопарке.
Еще два белых носорога избежали убийства. Один из них, Бруно, появился в зоопарке вместе с Винсом в 2015 году.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:31
-
вчера
17:36
-
вчера
17:09
-
вчера
17:00
-
вчера
16:26
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 39923
- 33161
- 12788
- 12522
- 11375
Спецпроекты
Новости партнеров