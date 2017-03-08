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Во Франции в зоопарке убили белого носорога и отпилили рог

08.03.2017 06:47
В четырехлетнего носорога выстрелили три раза и отпилили рог бензопилой
Во Франции в зоопарке убили белого носорога и отпилили рог
Фото: www.thoiry.net

В зоопарке во Франции браконьеры убили носорога. Об этом сообщает BBC.

Обнаружили четырехлетнего белого носорога Винса сотрудники зоопарка. В него выстрелили трижды. Рог отпилили бензопилой. 

Рог африканского носорога на черном рынке стоит около $60 тысяч за килограмм.

Это первый случай, когда животное убили в зоопарке. 

Еще два белых носорога избежали убийства. Один из них, Бруно, появился в зоопарке вместе с Винсом в 2015 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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