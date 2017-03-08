Британский парламент сможет ветировать решение о Brexit

Палата лордов дала парламенту право вето. Для начала переговоров о выходе из ЕС премьеру Мэй нужно будет согласие двух палат парламента

Палата лордов Великобритании проголосовала за предоставление британскому парламенту права вето при обсуждении выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.



За проголосовали 366 членов палаты, против - 288.



Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй нужно согласие двух палат парламента для начала переговоров с ЕС.



Британское правительство по-прежнему планирует начать переговоры с Брюсселем до конца марта 2017 года.



Ранее палата общин одобрила законопроект о Brexit, не внеся в него изменений. Теперь его придется рассмотреть снова.

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