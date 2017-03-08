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Британский парламент сможет ветировать решение о Brexit

08.03.2017 06:35
Палата лордов дала парламенту право вето. Для начала переговоров о выходе из ЕС премьеру Мэй нужно будет согласие двух палат парламента
Британский парламент сможет ветировать решение о Brexit
Фото: EPA

Палата лордов Великобритании проголосовала за предоставление британскому парламенту права вето при обсуждении выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За проголосовали 366 членов палаты, против - 288. 

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй нужно согласие двух палат парламента для начала переговоров с ЕС. 

Британское правительство по-прежнему планирует начать переговоры с Брюсселем до конца марта 2017 года.

Ранее палата общин одобрила законопроект о Brexit, не внеся в него изменений. Теперь его придется рассмотреть снова. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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