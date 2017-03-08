В Евросоюзе ужесточают правила контроля граждан на границах

Новые правила пересечения границы будут распространяться и на граждан ЕС, а проверять будут как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза

Страны Европейского союза усиливают контроль на внешних границах ЕС. На заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе было принято решение, что в будущем данные всех путешествующих будут проверяться электронными средствами, передает агентство Deutsche Welle.

Исключения могут быть сделаны только тогда, когда проверки будут серьезно затруднять пересечение границ.

Этими мерами ЕС реагирует на возросшую террористическую опасность. Новые правила предложила Еврокомиссия после терактов в Париже в ноябре 2015 года.

До настоящего момента на внешних границах ЕС обрабатывались исключительно данные граждан стран, не входящих в Евросоюз, причем это делалось только при въезде. Новые правила будут распространяться и на граждан ЕС, а проверки будут осуществляться как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза.

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