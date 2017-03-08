Страны Восточной Европы призвали США бороться с кибератаками РФ

Дипломаты считают, что Россия ведет так называемую гибридную войну, которая сочетает кибератаки и пропаганду с силовыми угрозами или применением силы

Дипломаты из шести стран Восточной Европы, включая четырех членов ЕС, обратились к сенаторам США с просьбой помочь им противостоять вмешательству России, в том числе противодействовать кибератакам. Об этом сообщает Euractiv.

Министр иностранных дел Украины, а также послы в Вашингтоне из Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии выступили в Сенатском подкомитете по ассигнованиям, где слушали о вмешательстве России в политику этих стран.

Дипломаты описали поведение России как "гибридную войну", которая сочетает кибератаки и пропаганду с силовыми угрозами или применением силы. Дипломаты считают, что военная помощь, в том числе предоставление оборонительного оружия, является наиболее полезной.

Посол Грузии Давид Бакрадзе рассказал о российских телеканалах, которые призывают грузин не поддерживать усилия страны по вступлению в НАТО.

8 марта сообщалось, что на слушаниях в комитете по вопросам ассигнований Сената США министр иностранных дел Павел Климкин заявил о том, что нельзя ослаблять санкции, пока Россия не уйдет из украинской территории. Наоборот - санкции нужно усилить, подчеркнул глава украинского МИД.

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