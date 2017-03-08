Гутерреш: Дискриминация на гендерной почве в мире растет

Глава ООН напомнил, что во всем мире искажение традиций, культурных ценностей и основ религии приводит к ущемлению прав женщин

Исторически неравноправное положение мужчин и женщин усугубляется возрастающим неравенством в странах и приводит к росту дискриминации на гендерной почве. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, призвав по случаю Международного женского дня покончить с практикой притеснения женщин, передает Центр новостей ООН.

"В Международный женский день давайте все пообещаем сделать все от нас зависящее для преодоления укоренившихся предрассудков, … для поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин", - сказал Антониу Гутерреш.

Глава ООН подчеркнул, что во всем мире искажение традиций, культурных ценностей и основ религии приводит к ущемлению прав женщин, распространению сексизма и женоненавистническим действиям.

Сегодня многие женщины подвергаются запугиванию и домогательствам в киберпространстве и в реальной жизни. Нередко экстремисты и террористы строят свою идеологию на идее подчинения женщин и девочек, сексуального и гендерного насилия, принудительных браков и фактического порабощения.

Гутерреш добавил, что сегодня многие женщины до сих пор надлежащим образом не представлены в политике и на высших должностях в сфере экономики.



"Несмотря на определенный прогресс, как правило, руководящие должности по-прежнему занимают мужчины, а экономический гендерный разрыв увеличивается в силу устаревших представлений и укоренившегося мужского шовинизма", - сказал глава ООН.



Он призвал добиваться расширения прав и возможностей женщин на всех уровнях и предоставлять им возможность быть услышанными и контролировать свою собственную жизнь и будущее нашего мира. В этой связи Генеральный секретарь ООН призвал обеспечить доступ женщин к системе образования и здравоохранения, а также расширить их представленность на рынке труда.

7 марта сообщалось, что согласно опросу в Украине стабильно высоким остается процент тех, кто празднует Международный женский день. Почти половина опрошенных считает этот день хорошим поводом сделать приятное близким женщинам, и только 20% отмечают, что это праздник, который призван напомнить о правах женщин.



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