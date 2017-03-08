В результате нападения на госпиталь в Кабуле погибли 30 человек
Более 30 человек погибли и по меньшей мере 50 были ранены в результате нападения террористов на военный госпиталь в Кабуле. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Исламское государство. Группировка Талибан отрицала свою причастность сразу после нападения.
Перестрелка между афганским спецназом и террористами продолжалась несколько часов. Все четверо боевиков убиты.
Президент Афганистана Ашраф Гани сказал, что нападение в больнице на 400 коек "растоптало все человеческие ценности". "Во всех религиях больница обладает определенным иммунитетом, и нападение на нее - это нападает на весь Афганистан", - сказал он.
8 марта утром террористы совершили нападение на самый крупный военный госпиталь в столице Афганистана. Все началось с подрыва террориста-смертника у входа на территорию госпиталя, после чего в медзаведение ворвались три боевика с автоматами и ручными гранатами. Одетые в белые халаты врачей террористы заняли верхние этажи здания.
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