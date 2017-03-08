В США начали расследование публикации WikiLeaks документов ЦРУ

Спецслужбы обеспокоены вопросом, может ли Wikileaks опубликовать компьютерные коды, которые служат для проведения разведывательных операций

В США начали расследование по публикации WikiLeaks документов Центрального разведывательного управления. Расследование координируют ЦРУ и ФБР. ОБ этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

В ходе расследования спецслужбы хотят установить, каким образом документы спецслужбы попали к WikiLeaks и не передали ли их сотрудники ЦРУ. Кроме того, ЦРУ и ФБР интересует вопрос, есть ли у WikiLeaks другие неопубликованные документы.

Как сообщают журналисты со ссылкой на источник, большинство документов, опубликованных порталом, подлинные, однако пока точно это неизвестно. Не исключено, что некоторые документы были изменены.

Отмечается также, что больше всего спецслужбы обеспокоены вопросом, может ли Wikileaks опубликовать компьютерные коды, которые служат для проведения разведывательных операций. Если хакеры получат к ним доступ, это может вызвать хаос за рубежом.

1 февраля WikiLeaks заявили о наличии массива компромата на кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.

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