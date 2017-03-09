ЕС предоставил Молдове и Приднестровью $3,7 млн на соцпроекты
В рамках программы поддержки мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра Европейский Союз предоставил $3,7 млн на реализацию шести социально-экономических проектов на территории Молдовы и непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает Укринформ.
"Реализация этих шести проектов в сфере развития систем социальной защиты и финансовая помощь Европейского Союза позволит существенно повысить уровень жизни граждан на обоих берегах Днестра", - отметил вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Георге Балан.
Как сообщается, реализацией проектов займутся неправительственные организации Молдовы и Приднестровья, а их координатором будет представитель делегации ЕС в Молдове.
7 марта Европейский Союз исключил возможность трехсторонних переговоров с участием России, Молдовы и ЕС по вопросам имплементации Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС.
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