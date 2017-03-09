США отказались отменять военные учения, чтобы умиротворить КНДР

США заявили, что не будут приостанавливать совместные учения с Южной Кореей в обмен на прекращение запуска баллистических ракет КНДР

США отклонили предложение Китая о приостановке совместных военных учений США и Южной Кореи в обмен на прекращение Пхеньяном запусков баллистических ракет и ядерных испытаний. Об этом сообщает Би-би-си.

Глава пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в настоящий момент эта идея нежизнеспособна, поскольку речь идет о двух совершенно разных видах военной деятельности.

Такую же позицию занял и Пентагон. Усилия США по защите Южной Кореи "не могут быть приравнены к неоднократным нарушениям Северной Кореей ее обязательств и соглашений", заявил официальный представитель военного ведомства Гэри Росс.

7 марта США заявили, что развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на запуски баллистических ракет КНДР.

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