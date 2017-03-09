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Немецкая контрразведка констатирует рост шпионства Турции в ФРГ

09.03.2017 02:28
В ведомстве отмечают, что внутренние процессы в Турции отобразились на ситуации с безопасностью в Германии
Немецкая контрразведка констатирует рост шпионства Турции в ФРГ
Фото: ЕРА

Федеральное ведомство по защите Конституции Германии заявило об ощутимом росте активности турецкой разведки в ФРГ. Шпионская активность усилилась на фоне дипломатического конфликта между Берлином и Анкарой. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как говорится в заявлении ведомства, внутренние процессы Турции, которая готовится к конституционному референдуму, отобразились на ситуации с безопасностью в Германии.

Отмечается "существенный рост разведывательной деятельности Турции в Германии.

Глава контрразведки ФРГ Ганс-Георг Маасен выразил также обеспокоенность усилением противоречий между гражданами Турции в Германии, одни из которых поддерживают правые взгляды, а другие - Рабочую партию Курдистана, признанную в Турции террористической организацией.

Маасен заявил об угрозе столкновений этих двух групп.

6 марта немецкие политики отреагировали на сравнение политики Германии с нацистской, которое сделал президент Турции Реджеп Эрдоган и заявили, что Эрдоган должен извиниться.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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