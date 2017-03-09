ЦРУ: Публикации Wikileaks угрожают безопасности американцев

По словам представителя ЦРУ, общественность должна быть встревожена утечками Wikileaks, нацеленными на нанесение ущерба разведслужбам США

Центральное разведывательное управление США обвинило сайт Wikileaks в том, что его публикации ставят под угрозу безопасность американцев. В публикациях, как утверждают их авторы, раскрывается хакерский инструментарий американских спецслужб. Об этом сообщает Би-би-си.

"Американская общественность должна быть сильно встревожена любыми утечками Wikileaks, которые нацелены на то, чтобы нанести ущерб способности разведслужб защищать США против террористов и других врагов", - заявила официальный представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак.

Однако, она не стала подтверждать или опровергать подлинность преданных огласке документов.

Ранее сегодня сообщалось, что в США начали расследование по публикации WikiLeaks документов Центрального разведывательного управления. Расследование координируют ЦРУ и ФБР.

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