ЕС обвиняет Британию в таможенных махинациях на €2 млрд

По данным ЕС, Лондон на протяжении нескольких лет ничего не предпринимали против того, что товары из Китая импортировались в ЕС ниже себестоимости

По оценке Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, Великобритания должна ЕС около €2 млрд. Эта сумма появилась в результате недобросовестных операций с таможенными пошлинами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Европейское бюро рекомендует Брюсселю затребовать эту сумму с правительства Великобритании. Ведомство предполагает, что в Лондоне на протяжении нескольких лет ничего не предпринимали против того, что текстильные товары и обувь из Китая импортировались в Евросоюз ниже себестоимости.

Благодаря "фиктивным и сфальсифицированным счетам", а также "неверно составленным таможенным декларациям" в 2013-2016 годах китайские товары поставлялись в Европу через Великобританию. Общая сумма ущерба для европейского бюджета от недоплаченных пошлин составляет 1,99 миллиарда евро. При этом, как утверждают бюро, Великобритания до сих пор не прекратила подобную практику.

Решение о финансовых претензиях к Лондону будет принимать Еврокомиссия.

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