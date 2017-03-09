Провал путча в Черногории: осуждены еще пятеро сербов

Все пятеро пошли на сделку со следствием, признали свою вину и получили приговоры по пять месяцев лишения свободы

Суд столицы Черногории Подгорицы осудил еще пятерых граждан Сербии, признав их виновными в причастности к попытке государственного переворота, которую связывают с РФ. Об этом сообщает Радио Свобода.

Все пятеро пошли на сделку со следствием, признали свою вину и получили приговоры по пять месяцев лишения свободы.

Как сообщил государственный прокурор Черногории, осужденные граждане Сербии признали принадлежность к преступной организации, которая планировала ворваться в здание парламента Черногории с целью его захватить.

По данным прокуратуры Черногории, попытка переворота в день парламентских выборов в Черногории в октябре прошлого года предусматривала также убийство тогдашнего премьер-министра Мила Джукановича и свержение правительства. Переворот планировался с целью сорвать вступление Черногории в НАТО.

27 февраля сообщалось, что российского разведчика ГРУ и экс-дипломата Эдуарда Шишмакова власти Черногории считают одним из главных фигурантов скандала с неудавшейся попыткой переворота в этой стране.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.