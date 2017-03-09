США определились с послом в России - Politico

На должность посла США в РФ выбран Джон Хантсман, ранее работавший на аналогичной должности в Сингапуре и Китае

На должность посла США в Российской Федерации был предложен бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман: его назначение находится в процессе оформления документов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Хантсман работал послом США в Сингапуре при президенте Джордже Буше-младшем, а также в Китае - при Бараке Обаме.

СМИ отмечают, что он был ярым критиком президента США Дональда Трампа во время президентской кампании. Сам Хантсман комментировать свое возможное назначение журналистам отказался.

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