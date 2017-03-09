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США определились с послом в России - Politico

09.03.2017 05:44
На должность посла США в РФ выбран Джон Хантсман, ранее работавший на аналогичной должности в Сингапуре и Китае
США определились с послом в России - Politico
Джон Хантсмен (фото - ЕРА)

На должность посла США в Российской Федерации был предложен бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман: его назначение находится в процессе оформления документов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Хантсман работал послом США в Сингапуре при президенте Джордже Буше-младшем, а также в Китае - при Бараке Обаме

СМИ отмечают, что он был ярым критиком президента США Дональда Трампа во время президентской кампании. Сам Хантсман комментировать свое возможное назначение журналистам отказался. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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