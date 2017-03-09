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В США назначили своего посла в РФ - СМИ

09.03.2017 05:44
На должность посла США в РФ выбран Джон Хантсмен, который ранее работал на аналогичной должности в Сингапуре и Китае
В США назначили своего посла в РФ - СМИ
Джон Хантсмен (фото - ЕРА)

На должность посла США в Российской Федерации был предложен бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмен. Его назначение находится в процессе оформления документов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации.

Хантсмен также работал послом США в Сингапуре при президенте Джордже Буше-младшем, а также в Китае - при Бараке Обаме

Отмечается, что он был ярым критиком президента США Дональда Трампа во время президентской кампании.

Сам Хантсмен комментировать свое назначение журналистам отказался. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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