В США назначили своего посла в РФ - СМИ
09.03.2017 05:44
На должность посла США в РФ выбран Джон Хантсмен, который ранее работал на аналогичной должности в Сингапуре и Китае
Джон Хантсмен (фото - ЕРА)
На должность посла США в Российской Федерации был предложен бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмен. Его назначение находится в процессе оформления документов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации.
Хантсмен также работал послом США в Сингапуре при президенте Джордже Буше-младшем, а также в Китае - при Бараке Обаме.
Отмечается, что он был ярым критиком президента США Дональда Трампа во время президентской кампании.
Сам Хантсмен комментировать свое назначение журналистам отказался.
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