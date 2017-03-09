Польша хочет отложить сегодняшние выборы президента Евросовета

Польша инициировала отложение избрания нового президента ЕС, которое по графику должно состояться сегодня во время саммита Евросовета в Брюсселе

Польша инициировала отложение избрания нового президента Европейского Совета, которое по графику должно состояться сегодня во время саммита Евросовета в Брюсселе. Об этом в четверг в эфире телеканала tvn24 заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, передает Укринформ.

"Говорят о том, что нельзя допустить публичной авантюры (во время избрания президента Евросовета, - ред.), и я с этим соглашаюсь. Мы передали сигнал немецкой стороне, что нет потребности сегодня избирать председателя Совета", - заявил Ващиковский.

Он отметил: если у кого-то есть предостережение, если есть другие кандидаты, то нужно немного времени, чтобы с этим разобраться.

Глава польской дипломатии заметил, что каденция Туска завершается в конце мая, а поэтому есть еще более двух месяцев, чтобы члены ЕС улучшили процедуры и определились относительно кандидата.

Он подтвердил, что во время сегодняшнего саммита Шидло будет инициировать отсрочку выборов главы Евросовета на более поздний срок.

“Мы будем информировать наших партнеров, что весь саммит под угрозой срыва, если и в дальнейшем будут настаивать на голосовании сегодня”, - подчеркнул Ващиковский.

Польша 4 марта официально назвала депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского своим кандидатом на должность президента Евросовета. Варшава настаивает, что именно он, а не действующий председатель Евросовета Туск, является официальным кандидатом от страны на эту должность. Польша инициировала приглашение Сариуш-Вольского на сегодняшнее заседание Евросовета, чтобы он мог представить свою программу, но это предложение было отклонено.

Польское правительство выступает против продолжения на следующие 2,5 года каденции Туска на должность президента Евросовета, мотивируя это тем, что он активно вмешивался во внутриполитические процессы в Польше на стороне оппозиции.

Кроме Сариуш-Вольского, Туск является единственным кандидатом на эту должность и его поддерживает подавляющее большинство стран ЕС.

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