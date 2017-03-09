В Польше не хотят брать в МИД тех, кто работал там до 1989 года

В Польше признались, что многие сотрудники Министерства иностранных дел не отвечают современным требованиям, например, не владеют иностранными языками

Правительство Польши планирует запретить работать в Министерстве иностранных дел тем служащим, которые находились на государственной службе до 1989 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

В польском МИД хотят таким образом упорядочить деятельность ведомства, в том числе заняться кадровым вопросом.

Предложенные поправки в закон о внешнеполитической службе позволят избежать "пребывания и трудоустройства в будущем на службу в МИД людей, которые сотрудничали с аппаратом государства до 1989 года", отметили в пресс-службе ведомства.

"В ведомстве работает много людей, не имеющих базовой квалификации, такой, как знание хотя бы одного иностранного языка... За последние 28 лет выросло новое поколение поляков. Настало время, чтобы они, молодые и не обремененные прошлым, представляли Польшу в мире", - говорится в сообщении.

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