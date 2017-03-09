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В Германии эвакуируют тысячи людей из-за взрывчатки времен войны

09.03.2017 13:29
В Дюссельдорфе могут перекрыть прямые подъезды к аэропорту в связи с обнаружением неразорвавшейся взрывчатки времен Второй мировой войны
В Германии эвакуируют тысячи людей из-за взрывчатки времен войны
Фото: EPA

После обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в Дюссельдорфе (Германия) 8 тысячам человек в целях безопасности предписано покинуть свои дома. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Речь идет о боеприпасах с комбинированным, химико-механическим взрывателем, представляющем собой "достаточно большую опасность", уточнили в правоохранительных органах. Не исключено, что его не будут вывозить или обезвреживать, а подорвут на месте.

Ограждения установлены в радиусе 1 километра от места обнаружения боезаряда, а также перекрыты прямые подъезды к аэропорту Дюссельдорфа. Пассажиров просят планировать свой маршрут с учетом сложившихся обстоятельств. Представители воздушной гавани не исключили, что она на время операции специалистов по разминированию прекратит работу.

В Германии часто обнаруживают неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны. 

25 декабря 2016 года в городе Аугсбург (Германия) эвакуировали около 54 тысяч человек из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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