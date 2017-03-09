Путин уволил десяток генералов

Чистки среди российского генералитета продолжаются: в марте уволены еще 10 высокопоставленных чиновников - от МВД и Следкома до пенитенциарной службы

В России указом президента Владимира Путина сняты с должностей 10 генералов - сотрудников МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом говорится в документе, который опубликован на портале правовой информации РФ.

Что послужило причиной такого решения главы государства-агрессора, в публичной части документа не сообщается.

Среди прочих уволены начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, руководитель СК РФ по Приморскому краю Сергей Бобровничий, начальник ФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов, начальник МВД по Самарской области Сергей Солодовников, глава МВД по Вологодской области Виталий Федотов, главу ФСИН по Мордовии Рамазан Ягъяев.

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В этом же документе говорится о назначении полковника юстиции РФ Айрата Ахметшина на пятилетний срок руководителем следственного управления СКР по Кировской области, а некоего Андрея Васильченко - прокурором Ингушетии.













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