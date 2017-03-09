Кремль обвинил США в прослушивании российских чиновников

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Вашингтоне якобы и не скрывают, что прослушивают российских должностных лиц

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы США давно прослушивают российских чиновников. Он сказал об этом, комментируя материалы портала Wikileaks, в которых, как утверждают авторы, раскрывается хакерский инструментарий американских спецслужб, сообщает ВВС.

"В Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц - и нашего посла [в США Сергея] Кисляка и так далее, - сказал Песков. - Там этого никто и не скрывает, поэтому здесь можно Wikileaks и не раскрывать - можно догадаться".

Как сообщает агентство, во вторник сайт Wikileaks выложил тысячи документов, в которых утверждается, что в арсенале ЦРУ есть вирусы, которые могут заразить гаджеты с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры. Также в документах речь идет о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

ФБР и ЦРУ начали совместное уголовное расследование по факту утечки секретной информации, за которой, по данным американских СМИ, может стоять перебежчик или действующий шпион.

Недавно The Washiington Post сообщила, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс, назначенный Дональдом Трампом, во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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