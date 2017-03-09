Неандертальцы употребляли природные аналоги аспирина - ученые

Ученые обнаружили следы природных болеутоляющих и антибиотиков, исследуя зубной налет больного неандертальца

Ученые обнаружили, что неандертальцы употребляли природные аналоги современных лекарств. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые выкопали в Европе затвердевший кусок зубов неандертальца, который жил около 42 000 - 50 000 лет назад, для извлечения генетического материала. Зубной налет - сокровищница для тех, кто изучает диеты наших предков, так как хранит в себе ДНК в течение тысяч лет, утверждают ученые.

ДНК, взятая у четырех особей из пещер в Испании, показала, что неандертальцы не только имели радикально отличающиеся кулинарные культуры, но и, вероятно, использовали растения для лечения болезней.

На одной из челюстей неандертальца из пещеры Эль-Сидрон нашли следы бальзамического (черного) тополя, в котором содержится салициловая кислота - основа современного аспирина и ацетилсалициловой кислоты. Поскольку на челюсти обнаружили явные следы воспаления, а по налету можно предположить наличие кишечного паразита, то логично сделать выводы о том, что растение потреблялось специально как болеутоляющее средство.

Также на челюсти нашли следы грибка, похожего на пеницилл, из которого в прошлом веке делали антибиотик пенициллин. Впрочем, возможно, в данном случае пища была просто поражена этим грибком.

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