Фриланд обвинила РФ в распространении фейков о своей семье

Канадский министр украинского происхождения возмущена фейками Кремля о ее давно умершем дедушке, которого пропагандисты обвиняют в нацизме

Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд, украинка по происхождению, обвинила Россию в распространении о ней дискредитирующей, фейковой информации. В частности, российская пропаганда обвиняла ее давно умершего деда в сотрудничестве с нацистами на территории Польши во времена Второй мировой войны, сообщает издание The Washington Post.

С момента назначения Фриланд на пост главы МИД Канады в январе в российских СМИ началась активная кампания по ее дискредитации.

Прокремлевские сайты, например Russian Insider и the New Cold War, рассказывали о том, что дед Фриланд по материнской линии, украинец Михайло Хомяк, возглавлял газету на украинском языке в оккупированном Кракове в 1940-е годы, которая якобы распространяла нацистскую пропаганду.

"Были попытки со стороны России по дестабилизации западных демократий, и я думаю, что не стоит удивляться, если эти усилия были использованы против Канады", - добавила Фриланд.

В посольстве РФ в Оттаве журналистам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения.

Фриланд входит в список 13 канадцев, которые попали в марте 2014 года в черный список Кремля в качестве ответных действий против санкций, введенных Канадой после аннексии Крыма Россией.



13 января 2017 года в Канаде заявили, что не может быть и речи об отмене канадских санкций против РФ в обмен на снятие запрета на въезд на территорию России для Фриланд.

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