В Молдове чиновников призвали временно не ездить в Россию

Молдавские официальные лица при въезде в РФ неоднократно подвергались унизительным допросам и обыскам со стороны представителей российских спецслужб

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филипп и председатель парламента Андриан Канду призвали молдавских высокопоставленных чиновников временно отказаться от поездок в Россию. Об этом говорится в официальной ноте, которая была вручена руководителями Молдовы послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину, сообщает Укринформ.

"Молдавские официальные лица при въезде в РФ неоднократно подвергались унизительным допросам и обыскам со стороны представителей российских спецслужб. Такое поведение неадекватно и необоснованно. Примечательно, что эти действия стали применяться после начала расследования об отмывании около 22 миллиардов долларов из РФ через один из молдавских банков", - говорится в документе.

В отношении одного из высокопоставленных чиновников МВД Молдовы российские спецслужбы 35 раз использовали такие методы, как задержание и обыски.

В связи с этим премьер Филипп и спикер Канду призвали высокопоставленных молдавских чиновников временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

Руководство Молдовы выражает надежду, что сложившаяся ситуация будет урегулирована, а виновные будут привлечены к ответственности.

При вручении ноты послу России в Молдове присутствовали также глава МВД Молдовы Александру Жиздан, министр юстиции Владимир Чеботарь и представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

1 марта посол Республики Молдова в России и по совместительству в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Дмитрий Брагиш был отозван с должности.

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