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Главный эколог США не считает CO2 главной причиной потепления

09.03.2017 19:53
Скотт Прюитт также назвал "плохой сделкой" Парижское соглашение об изменении климата, которое призвано сократить выбросы парниковых газов
Главный эколог США не считает CO2 главной причиной потепления
Скотт Прюитт (фото - ЕРА)

Новый глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт не считает, что решающую роль в проблеме глобального потепления играют выбросы углекислого газа. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, сообщает ВВС.

"Я думаю, что определение воздействие человеческой деятельности в отношении климата - очень сложная процедура, и существуют огромные разногласия по поводу степени влияния. Поэтому нет - я бы не согласился, что он [углекислый газ] играет основную роль в глобальном потеплении, которое мы наблюдаем", - заявил он.

Прюитт также назвал "плохой сделкой" Парижское соглашение об изменении климата, которое призвано сократить выбросы парниковых газов.

Он выразил беспокойство в связи с тем, что соглашение не выдвигалось на рассмотрение в сенате.

Во время утверждения Сенатом кандидатуры Прюитта сенаторы от Демократической партии заявили о связях Прюитта с руководителями нефте- и газовых компаний, а также критиковали его приверженность политике Трампа в отношении отмены плана действия США по снижению выбросов парниковых газов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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