Главный эколог США не считает CO2 главной причиной потепления

Скотт Прюитт также назвал "плохой сделкой" Парижское соглашение об изменении климата, которое призвано сократить выбросы парниковых газов

Новый глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт не считает, что решающую роль в проблеме глобального потепления играют выбросы углекислого газа. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, сообщает ВВС.

"Я думаю, что определение воздействие человеческой деятельности в отношении климата - очень сложная процедура, и существуют огромные разногласия по поводу степени влияния. Поэтому нет - я бы не согласился, что он [углекислый газ] играет основную роль в глобальном потеплении, которое мы наблюдаем", - заявил он.

Прюитт также назвал "плохой сделкой" Парижское соглашение об изменении климата, которое призвано сократить выбросы парниковых газов.

Он выразил беспокойство в связи с тем, что соглашение не выдвигалось на рассмотрение в сенате.

Во время утверждения Сенатом кандидатуры Прюитта сенаторы от Демократической партии заявили о связях Прюитта с руководителями нефте- и газовых компаний, а также критиковали его приверженность политике Трампа в отношении отмены плана действия США по снижению выбросов парниковых газов.

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