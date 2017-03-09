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Wikileaks расскажет IT-компаниям о методах шпионажа ЦРУ

09.03.2017 21:21
Джулиан Ассанж заявил, что IT-компании обратились с просьбой предоставить больше деталей о методах кибершпионажа ЦРУ
Wikileaks расскажет IT-компаниям о методах шпионажа ЦРУ
Джулиан Ассанж (фото - ЕРА)

Wikileaks поможет IT-компаниям выявить слабые места в своих системах, которые позволяют американским спецслужбам вести наблюдение. Об этом на пресс-конференции из посольства Эквадора в Лондоне рассказал основатель проекта Джулиан Ассанж, сообщает ВВС.

По его словам, компании получат техническую информацию о способах кибершпионажа ЦРУ.

Ассанж заявил, что IT-компании обратились с просьбой предоставить больше деталей о методах кибершпионажа ЦРУ. О каких компаниях идет речь, он не уточнил.

"Мы решили работать с ними, предоставить им эксклюзивный доступ к отдельным техническим деталям, которые у нас есть", - сказал Ассанж.

Он также обвинил спецслужбы в некомпетентности, которая позволила получить доступ к данным о кибершпионаже.
"Это неслыханный пример разрушительной некомпетентности, создать такой арсенал и затем оставить его храниться в одном месте", - сказал основатель Wikileaks.

Во вторник сайт Wikileaks выложил тысячи документов, в которых утверждается, что в арсенале ЦРУ есть вирусы, которые могут заразить гаджеты с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры. Также в документах речь идет о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

ФБР и ЦРУ начали совместное уголовное расследование по факту утечки секретной информации, за которой, по данным американских СМИ, может стоять перебежчик или действующий шпион.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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