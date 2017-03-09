USD:  26.84  27.12   EUR:  28.14  28.81  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Дюссельдорфе неизвестный с топором напал на людей

09.03.2017 23:58
Полиция задержала двух человек, один из них пытался сбежать. Мотивы нападения неизвестны
В Дюссельдорфе неизвестный с топором напал на людей
Фото: WorldOnAlert‏/Twitter

В Дюссельдорфе на главном железнодорожном вокзале неизвестный напал на людей с топором. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По меньшей мере пятеро получили ранения. Их жизни ничего не угрожает. 

Полиция задержала двоих подозреваемых. Один из задержанных пытался сбежать и спрыгнул с мостового перехода.

Причины нападении неизвестны. 

Вокзал эвакуировали и заблокировали входы и выходы. Поезда объезжают станцию. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 