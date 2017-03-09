В Дюссельдорфе неизвестный с топором напал на людей

Полиция задержала двух человек, один из них пытался сбежать. Мотивы нападения неизвестны

В Дюссельдорфе на главном железнодорожном вокзале неизвестный напал на людей с топором. Об этом сообщает Deutsche Welle.



По меньшей мере пятеро получили ранения. Их жизни ничего не угрожает.



Полиция задержала двоих подозреваемых. Один из задержанных пытался сбежать и спрыгнул с мостового перехода.

Причины нападении неизвестны.



Вокзал эвакуировали и заблокировали входы и выходы. Поезда объезжают станцию.

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