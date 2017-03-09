В Дюссельдорфе неизвестный с топором напал на людей
09.03.2017 23:58
Полиция задержала двух человек, один из них пытался сбежать. Мотивы нападения неизвестны
Фото: WorldOnAlert/Twitter
В Дюссельдорфе на главном железнодорожном вокзале неизвестный напал на людей с топором. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По меньшей мере пятеро получили ранения. Их жизни ничего не угрожает.
Полиция задержала двоих подозреваемых. Один из задержанных пытался сбежать и спрыгнул с мостового перехода.
Причины нападении неизвестны.
Вокзал эвакуировали и заблокировали входы и выходы. Поезда объезжают станцию.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:47
-
вчера
20:19
-
вчера
19:25
-
вчера
17:38
-
вчера
17:52
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 38662
- 16583
- 13979
- 11779
- 10855
Спецпроекты
Новости партнеров