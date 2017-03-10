В Швейцарии в кафе произошла стрельба: погибли два человека

Подробности о том, что произошло, пока не сообщаются

В кафе в Швейцарии произошла стрельба. Об этом со ссылкой на полицию сообщает AFP.



Два человека погибли. Один тяжело ранен.



Стрельба произошла в Café 56 в 21:15 по киевскому времени (20:15 по местному времени), уточняет местное издание Barfi.

Пр информации полиции, в кафе зашли двое вооруженных людей и несколько раз выстрелили. Им удалось скрыться, полиция объявила их в розыск.



В Дюссельдорфе вечером 9 марта неизвестный напал на людей с топором.



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