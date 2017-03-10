В Швейцарии в кафе произошла стрельба: погибли два человека
10.03.2017 01:54
Подробности о том, что произошло, пока не сообщаются
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В кафе в Швейцарии произошла стрельба. Об этом со ссылкой на полицию сообщает AFP.
Два человека погибли. Один тяжело ранен.
Стрельба произошла в Café 56 в 21:15 по киевскому времени (20:15 по местному времени), уточняет местное издание Barfi.
Пр информации полиции, в кафе зашли двое вооруженных людей и несколько раз выстрелили. Им удалось скрыться, полиция объявила их в розыск.
В Дюссельдорфе вечером 9 марта неизвестный напал на людей с топором.
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