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В Швейцарии в кафе произошла стрельба: погибли два человека

10.03.2017 01:54
Подробности о том, что произошло, пока не сообщаются
В Швейцарии в кафе произошла стрельба: погибли два человека
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В кафе в Швейцарии произошла стрельба. Об этом со ссылкой на полицию сообщает AFP.

Два человека погибли. Один тяжело ранен. 

Стрельба произошла в Café 56 в 21:15 по киевскому времени (20:15 по местному времени), уточняет местное издание Barfi.

Пр информации полиции, в кафе зашли двое вооруженных людей и несколько раз выстрелили. Им удалось скрыться, полиция объявила их в розыск.   

В Дюссельдорфе вечером 9 марта неизвестный напал на людей с топором. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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