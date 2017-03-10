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Два штата оспорят новый миграционный указ Трампа

10.03.2017 02:33
Штаты Нью-Йорк и Вашингтон заявили, что будут оспаривать указ Трампа, который запрещает на 90 дней въезд в страну гражданам пяти стран
Два штата оспорят новый миграционный указ Трампа
Фото: EPA

Еще два штата заявили о намерении оспорить новый миграционный указ президента Трампа. Это Нью-Йорк и Вашингтон, сообщил генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман.

"Последний указ Трампа - это запрет мусульман под другим названием, который навязывает политику и протоколы, нарушающие равные права, предусмотренные Конституцией США", - заявил Шнайдерман. 

Власти американского штата Гавайи также пытаются через суд добиться отмены нового запрета.

В новом  указе Трамп сохранил 90-дневный запрет посещать Соединенные Штаты гражданам  Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Из списка стран исключен Ирак.

Предыдущий указ Трамп подписал 28 января.

Указ раскритиковали многие мировые лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Впоследствии федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа.

Читайте также: Новый миграционный указ Трампа будет "рациональнее и жестче"

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ЛIГАБiзнесIнформ
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