Два штата оспорят новый миграционный указ Трампа

Предыдущий указ Трамп подписал 28 января.

Указ раскритиковали многие мировые лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Впоследствии федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа.

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