Два штата оспорят новый миграционный указ Трампа
Еще два штата заявили о намерении оспорить новый миграционный указ президента Трампа. Это Нью-Йорк и Вашингтон, сообщил генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман.
"Последний указ Трампа - это запрет мусульман под другим названием, который навязывает политику и протоколы, нарушающие равные права, предусмотренные Конституцией США", - заявил Шнайдерман.
Власти американского штата Гавайи также пытаются через суд добиться отмены нового запрета.
В новом указе Трамп сохранил 90-дневный запрет посещать Соединенные Штаты гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Из списка стран исключен Ирак.
Предыдущий указ Трамп подписал 28 января.
Указ раскритиковали многие мировые лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Впоследствии федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа.
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