Суд ООН не пересмотрит ответственность Сербии за геноцид

Суд ООН не принял просьбу Боснии пересмотреть ответственность Сербии за геноцид в 1995 году

Международный суд ООН отклонил просьбу Боснии и Герцеговины пересмотреть решение 2007 года, которым Сербию освободили от ответственности за геноцид в Боснии в 1990-ые. Об этом сообщает Радио Свобода.



Отклонили просьбу из-за того, что его не подписали все три члена коллегиального президентского органа Боснии и Герцеговины, которые представляют три главные национальные сообщества страны.



Представитель босняков Бакир Изетбегович сказал, что подавать письмо с тремя подписями не видит смысла, поскольку раньше письмо подал юрист, который представляет всех трех президентов.



В июле 1995 года силы боснийских сербов уничтожили более восьми тысяч гражданских на окраине боснийского города Сребреница. Международный суд признал это актом геноцида.



В 2007 году суд освободил Сербию как страну от ответственности за геноцид.



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