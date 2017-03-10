Суд ООН не пересмотрит ответственность Сербии за геноцид
Международный суд ООН отклонил просьбу Боснии и Герцеговины пересмотреть решение 2007 года, которым Сербию освободили от ответственности за геноцид в Боснии в 1990-ые. Об этом сообщает Радио Свобода.
Отклонили просьбу из-за того, что его не подписали все три члена коллегиального президентского органа Боснии и Герцеговины, которые представляют три главные национальные сообщества страны.
Представитель босняков Бакир Изетбегович сказал, что подавать письмо с тремя подписями не видит смысла, поскольку раньше письмо подал юрист, который представляет всех трех президентов.
В июле 1995 года силы боснийских сербов уничтожили более восьми тысяч гражданских на окраине боснийского города Сребреница. Международный суд признал это актом геноцида.
В 2007 году суд освободил Сербию как страну от ответственности за геноцид.
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