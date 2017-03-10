Лукашенко - чиновникам: Трудоустройте жен, мужей и любовниц

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал всех чиновников до 1 апреля трудоустроить своих родственников и близких. Об этом он сказал, отвечая на вопрос относительно декрета о предупреждении социального иждивенчества, передает Белта.

"Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе", - сказал Лукашенко.



Президент заявил, что декрет не экономический, а идеологический и моральный.



"Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это главное", - подчеркнул Лукашенко.

Беларусь - единственная страна в мире, где существует налогообложение безработных. Декрет Александра Лукашенко вступил в силу с 1 января 2015 года, под его действие попали полумиллиона граждан страны.



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