Ирак испытал баллистическую ракету морского базирования

Иракские СМИ не уточняют дату испытаний баллисической ракеты, но сообщают, что они прошли успешно

Ирак успешно провел испытания баллистической ракеты морского базирования. Об этом сообщает Радио Свобода.



Испытание провело элитное вооруженное формирование Корпус стражей Исламской революции.



Ракету Ормуз-2 испытали на прошлой неделе, подробности не сообщаются.



Командующий ВКС подразделения сказал, что ракета успешно поразила цель на расстоянии 250 км.



Сообщения об испытаниях вызвали обеспокоенность со стороны США относительно иракской ядерной программы.

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