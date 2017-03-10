Экс-глава разведки США: Не было доказательств сговора Трампа и РФ

Тем временем демократы в Палате представителей настаивают на проведении расследования возможной киберинтервенции РФ в выборы 2016 года

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что не нашел никаких свидетельств вмешательства России в предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа или вербовки кого-то из советников Трампа российскими властями. Об этом сообщает агентство Голос Америки.

"На тот момент (до 20 января, когда Клэппер покидал свой пост, - ред.) не было никаких доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией", - сказал офицер разведки.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что по-прежнему настаивает на необходимости независимого расследования по делу о российском вмешательстве в американские выборы, что бы ни сказал по этому поводу Клэппер.

"Мы считаем, что полно доказательств, которые убедительно демонстрируют, что Россия вела деструктивную деятельность в ходе наших выборов. Нужно, опираясь на факты, проследить личные, политические и финансовые связи с Россией", - сказала Пелоси.

Сейчас ведется несколько расследований предполагаемого российского вмешательства в американские выборы, которое, как утверждается, проводилось в интересах Трампа.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.

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