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У напавшего с топором на людей в Дюссельдорфе проблемы с психикой

10.03.2017 10:29
Подозреваемым в нападении на главном вокзале немецкого Дюссельдорфа оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, проживающий в городе Вупперталь
У напавшего с топором на людей в Дюссельдорфе проблемы с психикой
Фото: ЕРА

У мужчины, напавшего с топором на людей на главном вокзале немецкого города Дюссельдорф и ранившего семь человек, вероятно, психические проблемы. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили представители полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Facebook.

Отмечается, что три человека получили тяжелые ранения. 

"Подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, проживающий в городе Вупперталь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку.

Вечером 9 марта на главном вокзале Дюссельдорфа вооруженный топором мужчина напал на находившихся там людей. Вначале он атаковал пассажиров в вагоне одного из поездов, после чего выбежал на перрон. При попытке сбежать от полицейских он получил ранения, спрыгнув с железнодорожного моста. Злоумышленник был задержан и доставлен в больницу. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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