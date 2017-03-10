У напавшего с топором на людей в Дюссельдорфе проблемы с психикой
У мужчины, напавшего с топором на людей на главном вокзале немецкого города Дюссельдорф и ранившего семь человек, вероятно, психические проблемы. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили представители полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Facebook.
Отмечается, что три человека получили тяжелые ранения.
"Подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, проживающий в городе Вупперталь", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку.
Вечером 9 марта на главном вокзале Дюссельдорфа вооруженный топором мужчина напал на находившихся там людей. Вначале он атаковал пассажиров в вагоне одного из поездов, после чего выбежал на перрон. При попытке сбежать от полицейских он получил ранения, спрыгнув с железнодорожного моста. Злоумышленник был задержан и доставлен в больницу.
Читайте также: В Германии по подозрению в убийстве ребенка арестован подросток
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:50
-
09:40
-
08:38
-
08:28
-
08:00
Новости партнеров
- 39252
- 17231
- 14522
- 12277
- 11496