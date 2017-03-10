В Непале автобус упал со склона горы: 26 погибших, 36 раненых

Авария произошла вчера, но всех травмированных смогли транспортировать в больницу только на следующий после ДТП день из-за нелетной погоды

В Непале автобус сошел с горной дороги, в результате чего по меньшей мере 26 человек погибли, еще 36 получили ранения. Об этом сообщает агентство Аssociated Рress.

Местный чиновник сообщил агентству, что авария произошла в четверг в 400 километрах от Катманду. Автобус проехал 200 метров вниз по склону и свалился в реку Пасагад. Местные жители помогли полиции и солдатам вытащить тела погибших и раненых из обломков.

В тот же день спасательные вертолеты смогли увезти только 18 раненых в городскую больницу, а еще восьми раненым удалось вылететь в пятницу, так как пришлось ждать улучшения погодных условий.

6 марта в Панаме автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли 16 человек и еще более 39 человек были травмированы.

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