Бар в Вашингтоне обвинил Трампа в нечестной конкуренции

Хозяева бара Халид Питтс и Диана Гросс утверждают, что ресторан отеля, название которого совпадает с именем президента, оттягивает у них клиентов

Владельцы винного бара и ресторана в Вашингтоне подали судебный иск к президенту США Дональду Трампу, обвинив его в недобросовестной конкуренции. Их ресторан находится в том же квартале, что и принадлежащий Трампу отель Trump International. Об этом сообщает Би-би-си.

Хозяева гастробара Халид Питтс и Диана Гросс утверждают, что ресторан отеля, название которого совпадает с именем президента, оттягивает у них клиентов. Он стал излюбленным местом встречи дипломатов и бизнес-лоббистов, которые приезжают в Вашингтон, чтобы продвигать интересы их компаний.

"Действительно, почему им не ходить в место, которое кажется наиболее близким президенту Соединенных Штатов?" - спрашивает истец Халид Питтс.

Иск подан против управляющей отелем компании Trump Old Post Office LLC и Дональда Трампа лично. Истцы не требуют компенсационных выплат, однако, по их мнению, на время президентства Трамп должен закрыть отель, продать его, либо уйти с президентского поста.

Халид Питтс - адвокат, связанный с Демократической партией США. В 2014 году он участвовал в местных выборах, а до этого был зарегистрированным членом партии. Его жена работала с сенатором-демократом Барбарой Микулски.

Питтс говорит, что его политические взгляды в данном случае не имеют значения. По его словам, с тех пор как Трамп вступил в должность, количество клиентов его ресторана стабильно падает. Адвокат Трампа Алан Гартен назвал иск "PR-трюком".

Возможность конфликта интересов, возникшая, когда владелец миллиардной бизнес-империи стал президентом, уже породила немало скандалов. Отмечали, что среди семи мусульманских стран, которых касался указ Трампа о запрете на въезд мигрантов, не было тех, где у него есть бизнес-интересы.

Дочь Трампа Иванку, приходившую на пресс-конференции в одежде собственных брендов, упрекали в том, что она пытается бесплатно их рекламировать.

В США нет закона, обязывающего президента полностью избавляться от своих бизнес-активов на время работы в Белом доме. Тем не менее на своей первой пресс-конференции Трамп заявил, что отходит от дел и передает управление компанией своим сыновьям.

Власти Китая недавно дали предварительное одобрение 38 связанным с именем Трампа торговым маркам. Это значит, что в случае экспансии бизнеса под брендом Trump в страну, его интересы будут юридически защищены.

Журнал Forbes оценивает оценивает состояние Трампа в $3,7 млрд, из которых около $2 млрд - коммерческая недвижимость в Нью-Йорке.

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