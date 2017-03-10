Блок Меркель лидирует в рейтинге, опережая СДПГ - опрос
Консервативный блок (блок ХДС/ХСС) канцлера Германии Ангелы Меркель лидирует над главной левоцентристской Социал-демократической партией Германии, о чем свидетельствуют результаты опроса за шесть месяцев до федеральных выборов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно данным последнего опроса Forschungsgruppe Wahlen для телекомпании ZDF, консерваторы получают свои стабильные 34% поддержки, тогда как СДПГ набирает еще 2 процентных пункта до 32%.
Канцлер Меркель и кандидат в президенты от SPD Мартин Шульц оба достигли 44-процентной поддержки.
24 февраля согласно данным опроса ARD-Deutschlandtrend рейтинг социал-демократов составил 32%, их конкуренты из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов получили 31%. Правопопулистской партии Альтернатива для Германии достались 11%, "зеленым" - 8%, Левой партии - 7%, либералам из Свободной демократической партии - 6%.
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