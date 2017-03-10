Качиньский считает, что ЕС встал на путь распада

После того, как ЕС переизбрал Дональда Туска главой Евросовета, он - союз - встал на путь распада, заявил лидер польской партии Право и справедливость

Лидер польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский считает, что Европейский Союз встал на путь дезинтеграции после того, как переизбрал Дональда Туска на должность президента Европейского совета. Об этом пишет Reuters.

Качиньский пожаловался на доминирование Германии в принятии решений в ЕС. По его мнению, кандидатуру Туска одобрили именно под давлением ФРГ.



Качиньский подчеркнул, что Польша последовательно поддерживает ЕС. Но, по его мнению, нельзя избирать в руководство человека, которого не поддержало его национальное правительство.

Во время саммита главой Европейского совета Туск был переизбран в должности на второй срок.

За проголосовали 27 евросоюзных государств, против была Польша, которая выдвинула своего кандидата.

Накануне голосования правящая партия Польши резко изменила свое отношения к экс-премьеру страны Туску и лоббировала альтернативного кандидата - Яцека Сариуша-Вольского.

Вчера, 9 марта, Туск обратился к власти Польши. "Будьте осторожны с мостами, которые сжигаете, поскольку, когда они сгорят, вы больше никогда не сможете пройти по ним", - подчеркнул Туск.

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