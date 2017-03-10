В Турции массово нарушают права курдов - ООН

По подсчетам экспертов ООН, за два года в курдских регионах Турции от рук правительственных силовиков погибли около двух тысяч человек

Турецкие силы безопасности ответственны за тысячи смертельных случаев и нарушения прав человека в регионах, населенных курдами. Об этом говорится в отчете ООН, передает агентство Deutsche Welle.

В отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека сказано, что в 2015-2016 годах в регионах Турции, населенных курдами, погибли около двух тысяч человек во время операций турецких силовиков: 800 из них были работниками служб безопасности, а еще 1200 - гражданскими.

Агентство отмечает, что перемирие в курдских районах Турции не соблюдается с лета 2015 года. В указанный период от 335 до 500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Около 1800 зданий были уничтожены во время операций турецких сил безопасности.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн раскритиковал турецкие власти. После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал укреплять свою власть, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев больше не может отправлять своих представителей в регион, населенный курдами, заявил аль-Хуссейн.

Представитель ООН пояснил, что представленный отчет был составлен на базе спутниковых снимков, интервью с жертвами и очевидцами событий, а также с помощью данных неправительственных организаций.

5 ноября 2016 года в крупнейших городах Турции прошли массовые акции протеста против ареста руководства прокурдской оппозиционной Партии демократии народов.

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