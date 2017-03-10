Трамп пригласил Махмуда Аббаса в Белый дом

Президент США официально пригласил главу Палестинской автономии посетить Белый дом, чтобы обсудить пути возобновления политического процесса

Сегодня президент США Дональд Трамп пригласил главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Белый дом. Об этом сказал представитель Аббаса, после того, как два лидера поговорили по телефону впервые после того, как Трамп вступил в должность, сообщает Reuters.

"Президент Трамп официально пригласил президента Аббаса посетить Белый дом, чтобы обсудить пути возобновления политического процесса, подчеркнув свою приверженность мирному процессу, который приведет к настоящему миру между палестинцами и израильтянами", - сказал пресс-секретарь Аббаса Набиль Абу Рдаинах.

Как отмечает агентство, палестинцы обеспокоены более благоприятным подходом Вашингтона к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху после прихода к власти Трампа.

Во время встречи Нетаньяху с Трампом в Вашингтоне в феврале президент США назвал Соединенные Штаты "неразрывно связанными" с Израилем.

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