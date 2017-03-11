На генпрокурора США подали жалобу за ложь о связях с РФ

Американский союз гражданских свобод подал жалобу на Сешнса за его показания о связях с РФ, которые "не вяжутся" с его словами на слушаниях в Сенате

Американский союз гражданских свобод подал этическую жалобу на генерального прокурора США Джеффа Сешнса за его ложные показания Комитету Сената о связях с Российской Федерацией. Об этом сообщает The Washington Post.

В жалобе союза отмечается, что доклад о встрече Сешнса с послом России "не вяжется" с показаниями, которые генпрокурор представил во время слушаний в Сенате.

2 марта сообщалось, что Сешнс, назначенный Дональдом Трампом, во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

3 марта генпрокурор США заявил, что говорил с российским послом как сенатор, а не как заместитель Трампа.

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