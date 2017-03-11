В США попросили уволиться всех прокуроров, назначенных Обамой

По словам генпрокурора, увольнения федеральных прокуроров необходимо для обеспечения согласованного процесса смены руководства

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс попросил уйти в отставку 46 федеральных прокуроров, которые были назначены на свои должности 44-м президентом США Бараком Обамой. Об этом сообщает Би-би-си.

Такие действия генпрокурор США объясняет необходимостью "обеспечить согласованный процесс смены руководства".

В заявлении министерства юстиции уточняется, остальные из 93 прокурор уже уволились добровольно.

Ранее сегодня сообщалось, что Американский союз гражданских свобод подал этическую жалобу на генерального прокурора США Джеффа Сешнса за его ложные показания Комитету Сената о связях с Российской Федерацией.

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